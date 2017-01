POL-IZ: 170123.2 Brunsbüttel: Einbruch in Autohaus

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zum vergangenen Samstag ist es zu einem Einbruch in ein Autohaus in Brunsbüttel gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten die Täter nur geringe Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 20.30 Uhr, bis Samstagvormittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Geschäftsgebäude in der Küferstraße. Sie durchsuchten ein Büro und entwendeten vermutlich lediglich eine geringe Menge Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich unter der Telefonnummer 0481 / 940 bei der Polizei melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell