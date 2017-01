POL-IZ: 170123.1 Brunsbüttel: Trunkenheit im Verkehr

Brunsbüttel (ots) - Nach dem Hinweis eines Zeugen hat eine Streife in der Nacht zum Sonntag in Brunsbüttel einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der erheblich alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Kurz vor 05.00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen verdächtigen PKW, der auf der Bundesstraße 5 in Richtung Brunsbüttel unterwegs sein sollte. Dem Zeugen zufolge lenkte der Fahrer seinen Wagen in deutlichen Schlangenlinien, auf der Hochbrücke sollte es beinahe zu einer Kollision mit einer Baustellenbegrenzung gekommen sein. Eine Streife stoppte das Fahrzeug schließlich auf der Olof-Palme-Allee, ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,75 Promille. Der 57-Jährige musste sich darauf einer Blutprobenentnahme unterziehen, den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten die Beamten, die Fahrzeugschlüssel nahmen sie vorübergehend in Verwahrung.

Der Dithmarscher muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten und darf bis auf weiteres kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr führen.

Merle Neufeld

