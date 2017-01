POL-IZ: 170120.4 Büsum: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Büsum (ots) - Donnerstagnachmittag hat sich in Büsum ein Verkehrsunfall zwischen einer Radlerin und einem Auto ereignet. Die Zweiradfahrerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 14.50 Uhr war ein 67-Jähriger mit seinem Wagen auf der Straße Am Oland unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Holstenstraße übersah er eine entgegenkommende, bevorrechtigte Frau auf einem Fahrrad. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei die 52-jährige Geschädigte über die Motorhaube auf die Straße schleuderte. Sie verletzte sich bei dem Unglück schwer, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Wagen des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro - unter anderem ging die Windschutzscheibe zu Bruch. Der Fahrer selbst blieb unversehrt.

Merle Neufeld

