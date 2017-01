POL-IZ: 170120.1 Kellinghusen: Unfall mit 1,7 Promille

Kellinghusen (ots) - Donnerstagabend ist ein Auto in Kellinghusen von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss. Zudem war sein Wagen nicht versichert.

Gegen 20.15 Uhr war der Beschuldigte in Begleitung zweier Bekannter auf der Rensinger Chaussee in Richtung Ortsmitte Kellinghusen unterwegs. Beim Abbiegen in die Luisenberger Straße kam er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild und kam schließlich im Straßengraben zu stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 35-jährigen Unfallfahrer aus Kellinghusen Atemalkohol fest. Ein durch ihn freiwillig absolvierter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, worauf ein Richter die Entnahme einer Blutprobe anordnete. Weitere Ermittlungen ergaben, dass für den BMW des Mannes eine Betriebsuntersagung aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz bestand. Der Halter wird sich daher nicht nur wegen der Trunkenheit, sondern zudem wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell