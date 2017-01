POL-IZ: 170119.4 Hohenaspe: Zeugen nach Dämmerungseinbruch gesucht

Hohenaspe (ots) - Am Mittwoch ist es in Hohenaspe zu einem Einbruch in ein Wohnhaus und in eine Garage gekommen. Die Täter erbeuteten Schmuck, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 16.40 Uhr bis 19.30 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den beiden Gebäuden in der Brunnenstraße. Das Einfamilienhaus durchsuchten sie nahezu komplett und entwendeten einigen Schmuck - die genaue Anzahl und der Wert der Stücke bleibt noch zu klären. Im Anschluss verließen die Täter das Objekt in unbekannte Richtung.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

