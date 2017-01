POL-IZ: 170117.3 Wilster: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Wilster (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte die Tür einer Schule in Wilster beschädigt und damit einen Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis gestern, 06.45 Uhr, begaben sich Randalierer auf das Gelände der Wolfgang-Ratke-Schule in der Straße Landrecht und zerkratzten dort mit einem spitzen Gegenstand die Türblätter der Holzeingangstür zur Schule.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 922716 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell