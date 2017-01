POL-IZ: 170116.11 Lägerdorf: Wohnungseinbruch in Lägerdorf

Lägerdorf (ots) - Von Samstag auf Sonntag ist es in Lägerdorf zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Elektronikartikel, Schmuck und Bargeld.

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung im Erdgeschoss in der Dorfstraße ein. Aus dem Inneren stahlen sie unter anderem eine Spielekonsole, ein Soundsystem von Bose, zwei Ringe und einen nicht geringen Bargeldbetrag. Mitsamt ihrer Beute verließen sie dann das Objekt in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

