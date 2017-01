POL-IZ: 170116.6 Wilster: Papiertonne in Brand gesetzt - Zeugen gesucht!

Wilster (ots) - Sonntagnachmittag haben Unbekannte in Wilster offenbar mutwillig eine Papiertonne unter einem Carportdach in Brand gesetzt, wodurch ein nicht unerheblicher Schaden entstanden ist. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 16.00 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer eine Rauchentwicklung auf einem Hinterhof in der Straße Am Markt. Bei genauerer Betrachtung stellte er fest, dass dort ein Altpapiercontainer aus Kunststoff unter einem Carport in Flammen stand und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Wilster rückte an und löschte den Brand zügig - mehrere Müllcontainer waren durch die Flammen zerstört worden, das hölzerne Dach des Unterstands wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist bis jetzt noch unklar.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können oder die verdächtige Personen beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 oder mit der Itzehoer Kripo unter 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

