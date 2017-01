POL-IZ: 170116.5 Brunsbüttel: Transport von der Disco unter Alkoholeinfluss

Brunsbüttel (ots) - Seine Dienste für einen Transport von der Disco nach Hause hat ein junger Mann am Sonntagmorgen offenbar fünf jungen Leuten angeboten - allerdings stand er selbst unter Alkoholeinfluss, was bei einer Verkehrskontrolle zu Tage kam.

Kurz nach 08.00 Uhr überprüfte eine Streife einen Kleinwagen in der Eddelaker Straße in Brunsbüttel. Im Inneren befanden sich insgesamt sechs Personen, von denen zwei weibliche sich nicht angeschnallt auf dem Schoß von zwei anderen auf der Rückbank befanden. Aber nicht nur das, denn der Fahrzeugführer roch nach Alkohol. Ein bei dem 22-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille - den Angaben des Beschuldigten zufolge das Ergebnis des Konsums von Bier und "Kurzen" in einer Diskothek. Ein Richter ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins des jungen Mannes und die Blutprobenentnahme an. Seine Fahrzeugschlüssel behielten die Polizisten zur Verhinderung der Weiterfahrt erst einmal ein. Der Dithmarscher wird sich wegen der Trunkenheit verantworten müssen, seine beiden Mitfahrerinnen erhielten kostenpflichtige Verwarnungen wegen des Verstoßes gegen die Anschnallpflicht. Ein gemeinschaftlich genutztes Taxi wäre sicher die bessere Lösung gewesen - und auch kostengünstiger.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell