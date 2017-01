POL-IZ: 170116.4 Hennstedt: Unfall unter Alkoholeinfluss

Hennstedt (ots) - Unter dem Einfluss von Alkohol stehend ist ein junger Mann am Freitagnachmittag in Hennstedt von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Wie sich herausstellte, stand er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 26-Jährige gegen 15.15 Uhr mit seinem Ford auf der Tellingstedter Straße aus Richtung Tellingstedt kommend in Richtung Kleve unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Steinmauer und einem Metallmülleier an einer Bushaltestelle. Ein bei dem Nordfriesen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, worauf ein Richter die Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins anordnete. Ein Abschleppdienst barg das nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeug.

Der 26-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell