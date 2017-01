POL-IZ: 170116.3 Lunden: Trunkenheit und Widerstand

Lunden (ots) - Samstagnachmittag hat eine Autofahrerin in Lunden Begrenzungssteine und einen Ampelmast umgefahren. Wie sich herausstellte, stand die Frau unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol.

Gegen 17.00 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, weil sie eine Verkehrsteilnehmerin festhielten und an der Weiterfahrt hinderten, da diese deutlich angetrunken war. Aufgefallen war die Dithmarscherin durch das Fahren von Schlangenlinien und weil sie in der Wilhelmstraße mit ihrem Daimler Begrenzungssteine überrollt und einen Ampelmast gerammt hatte. Ein bei der Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille, worauf ein Richter die Blutprobenentnahme und die Führerscheinbeschlagnahme anordnete. Aufgrund ihres hohen Alkoholisierungsgrades sollte die Dame einige Zeit in der Gewahrsamszelle auf dem Heider Polizeirevier verbringen, wogegen sie allerdings Widerstand leistete. Nun muss sich die Frau nicht nur wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, sondern auch wegen dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell