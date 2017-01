POL-IZ: 170116.1 Brickeln: Unfallflüchtiger gesucht!

Brickeln (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend in Brickeln sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Der richtete an einer Mauer einen nicht unerheblichen Schaden an.

Kurz vor 18.00 Uhr hörte der Geschädigte in seinem Haus in der Hauptstraße einen lauten Knall und begab sich nach draußen, um dem Geräusch auf die Spur zu gehen. Dabei entdeckte er an seiner Gartenmauer einen Schaden, der sich über fünf Meter erstreckte - ein Verursacher war nicht mehr zu sehen. Einige Fahrzeugteile blieben am Unfallort zurück - diese stellten alarmierte Polizisten später sicher.

Bisher haben die Ermittlungen keinen Hinweis auf den Unfallflüchtigen, der sich vermutlich in Richtung Burg entfernte, ergeben. Am Unfallwagen dürfte im Frontbereich ein sichtbarer Schaden entstanden sein. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallfahrer geben können, sollten sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 2310 melden. Dies gilt natürlich auch für den Gesuchten selbst.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell