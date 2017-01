POL-IZ: 170113.2 Heide: Schlechter Scherz...

Heide (ots) - Mit dem Treiben von vermutlich unüberlegtem Unfug hat ein junger Mann sich in der Nacht zu heute in Heide eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung eingehandelt. Wie hoch der von ihm angerichtete Schaden ist, bleibt noch zu klären.

Im Rahmen der Streife befuhren Beamte um 03.30 Uhr den Fritz-Thiedemann-Ring. An der Kreuzung zur Landvogt-Johannsen-Straße entdeckten sie eine auf der Fahrbahn liegende Ampelabdeckung - und nur wenige Meter entfernt zwei junge Personen. Wie der Zufall es so wollte, hielt eine von diesen eine weitere Ampelabdeckung in der Hand - ihren Angaben zufolge lediglich ein Fundstück. Glauben schenkten die Polizisten dieser Aussage allerdings nicht und fertigten eine Anzeige wegen der Sachbeschädigung - vorbehaltlich dessen, ob eine kostenfreie Reparatur an der Ampel möglich ist.

Hoffentlich regt der Kontakt des jungen Mannes mit der Polizei ihn dazu an, bei nächtlichen Spaziergängen künftig auf die Mitnahme von Souvenirs zu verzichten, die im Besitz anderer stehen.

Merle Neufeld

