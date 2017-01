POL-IZ: 170112.5 Eddelak: Erneuter Zeugenaufruf (Folgemeldung zu 161228.2)

Eddelak (ots) - Nach dem Diebstahl eines Mofas aus einem Schuppen in der Eddelaker Bahnhofstraße in der Zeit vom 14. bis zum 17. Dezember 2016 und nach einer zweiten Tat zwischen dem 25. und dem 27. Dezember 2016, bei der ein Motocross-Kinderbike und eine Speedway-Maschine aus einer Garage verschwanden, sucht die Polizei erneut nach Zeugen. Insbesondere nach solchen, die möglicherweise den Abtransport der Fahrzeuge beobachtet haben.

Die Zweiräder haben sich allesamt mittlerweile wieder angefunden, in Eddelak und in Kuden, zum Teil zerlegt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 04852 / 60240 in Brunsbüttel melden.

Merle Neufeld

