POL-IZ: 170112.4 Wacken: Sporthalle beschmiert

Wacken (ots) - In Wacken waren von Montag auf Dienstag Schmierfinken aktiv. Sie verunstalteten zwei Sporthallen und richteten damit einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

In der Zeit von Montag, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 10.00 Uhr, begaben sich Unbekannte zu der Grundschule in der Bokelrehmer Straße. Dort suchten sie die beiden Sporthallen auf und besprühten jeweils eine Wand und eine Stahltür mit dem Tag "infinity 17". Während sich die Graffitis von der Tür restlos entfernen ließen, verblieben an der Schulhauswand sichtbare Reste.

Hinweise zu den Farbschmierern nimmt die Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 entgegen.

Merle Neufeld

