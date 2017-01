POL-IZ: 170112.3 Süderhastedt: Einbruch in Container

Süderhastedt (ots) - Innerhalb der letzten Tage ist es in Süderhastedt zu einem Einbruch in einen Container in einer landwirtschaftlichen Halle gekommen. Die Täter machten dabei Beute im vierstelligen Bereich, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 2016 bis zum 9. Januar 2017 begaben sich Unbekannte in die unverschlossene Halle des Betriebes in der Straße Kleinrade und entwendeten dort aus einem Stahlcontainer unter anderem drei Anhängerkupplungen für Traktoren des Herstellers Steyr im Gesamtwert von etwa 2.700 Euro.

Täterhinweise gibt es bisher keine - die Ermittler bitten daher Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0481 / 940 bei der Heider Kripo zu melden.

Merle Neufeld

