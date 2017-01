POL-IZ: 170112.1 Kellinghusen: Ermittlungserfolg nach Übergriff auf 69-Jährige (Folgemeldung zu 170103.2)

Kellinghusen (ots) - Nach dem Übergriff auf eine 69-jährige Frau aus Kellinghusen am 28. Dezember 2016 ist es der Itzehoer Kripo gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Bei ihm handelt es sich um einen in Kellinghusen lebenden 15-Jährigen. Ihn entließen die Beamten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Familie.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell