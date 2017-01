POL-IZ: 170111.7 Gribbohm: Unfallverursacher gesucht

Gribbohm (ots) - Nachdem ein Verkehrsteilnehmer in der ersten Januarwoche in Gribbohm offenbar ein Fahrzeug angefahren hat, sucht die Polizei nach diesem Menschen. Zwar hinterließ er allem Anschein nach eine Telefonnummer - allerdings führte diese nicht zu ihm.

In der Zeit vom 4. bis zum 6. Januar 2017 parkte der Anzeigende seinen BMW in der Straße Kleine Koppel. Während dieser Tage beschädigte vermutlich ein Autofahrer den hinteren linken Radlauf des Wagens, was der Nutzer am späten Nachmittag des 6. Januars schließlich bemerkte. Zudem fand der junge Mann in seinem Briefkasten einen Zettel, auf dem handschriftlich eine Handynummer notiert war. In der Hoffnung, dass diese Nummer zu dem Unfallverursacher gehörte, wählte der Geschädigte diese an - leider erfolglos, denn die Nummer war nicht vergeben. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun, dass sich der Unfallverursacher oder aber Zeugen unter der Telefonnummer 04892 / 899260 in Schenefeld melden.

Merle Neufeld

