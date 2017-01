POL-IZ: 170111.6 Hochdonn: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Hochdonn (ots) - Innerhalb der letzten zwei Wochen ist es an dem Hochdonner Feuerwehrgebäude und an einem der Einsatzfahrzeuge zu einer Sachbeschädigung gekommen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, sollte sich bei der Polizei in Burg melden.

Im Zeitraum vom 26. Dezember 2016 bis zum 10. Januar 2017 haben Unbekannte ein Tor des Gerätehauses in der Hauptstraße mit einem festen Gegenstand, vermutlich einer Stange, kräftig bearbeitet und dadurch in einer Scheibe ein Loch verursacht, in einer zweiten eine Splitterung. Der harte Gegenstand traf zudem auf die Frontscheibe eines in dem Gebäude abgestellten Fahrzeugs, die ebenfalls kaputt ging - der Daimler ist aufgrund der beschädigten Scheibe vorerst nicht einsatzfähig. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 2310 melden.

Merle Neufeld

