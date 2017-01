POL-IZ: 170111.4 Itzehoe: Zwei Totalschäden nach Unfall

Itzehoe (ots) - Dienstagnachmittag hat sich in Itzehoe ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem an den beteiligten Autos jeweils Totalschaden entstand. Eine Insassin erlitt leichte Verletzungen.

Um 17.10 Uhr war die Geschädigte auf der Brückenstraße aus Richtung Gasstraße unterwegs, um in die Lindenstraße nach rechts abzubiegen. Als sich die Frau mit ihrem Mondeo auf dem Rechtsabbieger in Höhe Schütterberg befand, kollidierte sie mit dem Wagen einer 47-Jährigen, die aus entgegengesetzter Richtung zwischen den auf dem Linksabbieger stehenden Fahrzeugen hindurch fuhr, um in den Schütterberg abzubiegen. Offenbar hatte die Frau die bevorrechtigte 28-Jährige übersehen. Der Mondeo und der Ford waren nach dem Unglück nicht mehr fahrbereit, der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 5.500 Euro liegen.

Die 28-Jährige kam vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, die Unfallverursacherin blieb unversehrt.

Merle Neufeld

