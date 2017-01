POL-IZ: 170111.3 Heide: Diebstahl während des Sportunterrichts

Heide (ots) - Am Dienstagmorgen hat ein Unbekannter mindestens zwei Mädchen in Heide bestohlen, während sie am Sportunterricht teilnahmen. Der Schaden beläuft sich auf mehr als hundert Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 07.35 Uhr bis 08.20 Uhr befanden sich die Geschädigten in der Sporthalle der Klaus-Groth-Schule in der Klaus-Groth-Straße. Ihre Kleidung legten sie vor Unterrichtsbeginn in den dortigen Umkleiden ab. Während der Sportstunde waren die Umkleideräume unverschlossen, die Sporthalle hingegen war nicht frei zugänglich. Allerdings erbat ein bis jetzt nicht bekannter Junge unter einem Vorwand Einlass in das Gebäude. Ob er möglicherweise für den später entdeckten Diebstahl von Schuhen, einer Hose und einem kleinen Geldbetrag verantwortlich ist, ist unklar. Zeugen, die Hinweise zu ihm oder dem Diebstahl an sich geben können, sollten sich mit der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell