POL-IZ: 170111.1 Meldorf: Anhänger eines Viehtransporters kippt um

Meldorf (ots) - Am späten Dienstagnachmittag ist auf der Bundesstraße 5 in Meldorf ein mit Schweinen beladener Anhänger umgekippt. Nicht alle Tiere überlebten das Unglück, der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Um 17.50 Uhr fuhr ein junger Mann mit einem LKW samt Anhänger aus der Friedrichstraße kommend in den Jungfernstieg in Richtung Heide ein. Im Zuge des Abbiegevorgangs kippte der mit 80 Schweinen bestückte Anhänger nach links um, wobei die Tiere nicht ins Freie gelangten. Zur Bergung der Vierbeiner aus dem Inneren des Hängers rückten drei Freiwillige Feuerwehren an. Sie brachen den Viehanhänger auf und befreiten die Schweine. 13 von ihnen haben nach derzeitigen Erkenntnissen den Unfall nicht überlegt. Ein Tierarzt erschien vor Ort, um die Tiere zu untersuchen, bevor sie mit einem Ersatzfahrzeug abtransportiert wurden. Ein Kran richtete den Anhänger wieder auf, danach war die Bundesstraße gegen kurz vor 22.00 Uhr für den Verkehr wieder frei. Das Zugfahrzeug des Halters aus dem Kreis Schleswig-Flensburg blieb bei dem Unglück unversehrt, an dem Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

