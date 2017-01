POL-IZ: 170109.1 Burg: Räuber schlugen brutal zu

Burg/Dithmarschen (ots) - Am Freitagabend, den 06. Januar, gegen 22.15 Uhr, war ein 31 jähriger Mann aus Berlin in der Straße Norderende in Burg zu Fuß auf dem Weg zu seiner Freundin. Auf seinem Weg bemerkte er plötzlich Schritte hinter sich. Als er sich umdrehte erhielt er Faustschläge gegen den Kopf. Der Schläger forderte ihn auf, Geld und Handy herauszugeben. Der 31jährige lief daraufhin ohne etwas herauszugeben ein Stück die Straße hinauf und klopfte hilfesuchend an ein Fenster. Kurz darauf wurde er von zwei Personen eingeholt und brutal geschlagen und getreten. Auch am Boden liegend wurde der Mann weiterhin getreten. Anschließend flüchteten die Täter. Bei den Tätern soll es sich um einen etwa 25jährigen mit grauem Jogginganzug mit orangen Streifen sowie einen etwa 35 jährigen mit blauem Oberteil und dunkler Jeanshose handeln. Der 31 jährige wurde ins Klinikum nach Brunsbüttel gebracht. Die Fahndung der Polizei verlief negativ. Allerdings gibt es bereits erste Hinweise. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, melde sich bitte bei der Polizei in Burg unter 04825-2310 oder bei der Kripo in Heide unter 0481-94 -0.

Stefan Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell