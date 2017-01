POL-IZ: 170106.1 Süderhastedt: Morgens betrunken am Steuer

Süderhastedt (ots) - Am 05. Januar 2017, um 09.15 Uhr, fiel einem älteren Ehepaar aus Warringholz ein vor ihnen fahrender Wagen auf. Der Wagen fuhr ab Eggstedt im Kreis Dithmarschen in Richtung Süderhastedt auffällige Schlangenlinien, schaltete Warnblinker ein, hielt an und fuhr abrupt wieder los. Da das dem Ehepaar als gefährlich erschien, überholte der Warringholzer den verdächtigen Wagen an günstiger Stelle und bremste ihn vorsichtig herunter. Am Steuer des Wagens saß eine 32jährige Frau aus Steinhorst, die offensichtlich stark angetrunken war. Die beiden Zeugen kümmerten sich zunächst um die Frau und veranlassten dann, dass die Polizei gerufen wurde. Die Beamten brachten die stark schwankende Frau zum Polizeiwagen. Ein Alco -Test ergab einen Wert von 1,90 Promille. Der Dame wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt.

