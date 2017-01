POL-IZ: 170105.3 Hennstedt: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Hennstedt (ots) - Am Mittwoch, den 04.01.2017 gegen 20:00 Uhr stellte ein Anwohner sein Fahrzeug in 25779 Hennstedt, auf dem Parkplatz der Sporthalle, in der Schulstraße 33, ab.

Gegen 21:00 Uhr hörte einen lauten Knall, brachte dieses aber nicht mit seinem Fahrzeug in Verbindung. Erst später suchte er sein Fahrzeug auf und musste feststellen, dass die Frontscheibe seines Fahrzeuges beschädigt war.

Reste eines abgebrannten Knallkörpers, die in der Nähe des Fahrzeuges aufgefunden wurden, lassen darauf schließen, dass dieser zuvor unter den Scheibenwischer des Fahrzeuges geklemmt wurde und dann zur Explosion gebracht worden war. Durch die Druckwelle wurde dann die Frontscheibe beschädigt.

Die Polizei hofft, dass der Vorfall beobachtet wurde und bittet, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer: 04836 1310 bei der Polizeistation in Hennstedt melden.

Peter Berndt

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell