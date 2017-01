POL-IZ: 170103.2 Kellinghusen: Rentnerin sexuell belästigt

Kellinghusen (ots) - Bereits am Mittwoch, den 28.12.16, gegen 19.00 Uhr, kam es in Kellinghusen, Feldrain, zu einer sexuellen Belästigung. Einer 69 jährigen Kellinghusenerin fielen bei einem Spaziergang durch die Schützenstraße zwei offensichtlich jugendliche Radfahrer auf. Als die Dame in den Feldrain abbog, folgte ihr der kleinere der beiden zunächst mit dem Fahrrad, holte sie ein und versuchte sie zu küssen. Auf dem Stichweg zum Spielplatz legte der Junge dann sein Fahrrad ab, umfasste die Frau um den Hals und bedrängte sie sexuell. Die Frau konnte den jungen Mann wegschieben und nach Hause flüchten. Der Radfahrer wurde von ihr als ca. 12-13 Jahre alt, etwa 160 cm groß und dunkel bekleidet beschrieben. Er führte ein Kinderrad mit Steckbleuchtung mit. Der Junge hat kein Wort gesagt, war aber allem Anschein nach südländischer Herkunft. Die Fahndung der Polizei verlief zunächst ergebnislos. Es gibt allerdings erste Hinweise. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Itzehoe unter 04821-6020.

Stefan Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell