POL-IZ: 170103.1 Lunden: Zeugen für Briefkastenzerstörungen gesucht

Lunden (ots) - In der Silvesternacht, vermutlich zwischen 02.00 und 03.30 Uhr, wurden in Lunden, an den Häusern Breslauer Straße 7 und 9, die Briefkästen offensichtlich durch Böller komplett zerstört. Die Polizei in Lunden bittet Zeugen, sich unter 04882-1410 zu melden.

Stefan Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell