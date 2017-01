POL-IZ: 170102.2 Marne: Metalldiebe unterwegs

Marne (ots) - Am 29. Dezember 2016, zwischen 09.00 und 15 Uhr, haben Unbekannte von einem Firmengelände im Voigtsweg in Marne größere Mengen Kupferabfälle und Kabelreste gestohlen. Der oder die Täter müssen in dieser Zeit mit einem größeren Anhänger vor die Boxen auf dem Firmengelände vorgefahren sein und haben dann etwa 750 kg des wertvollen Abfalls aufgeladen und abtransportiert. Das Metall hatte einen geschätzten Wert von ca. 1000 Euro. Die Polizei in Marne bittet Zeugen, die etwas gesehen haben oder denen solches Buntmetall angeboten wird, sich unter 04851 -95070 zu melden.

Stefan Hinrichs

