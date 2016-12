POL-IZ: 161230.11 Itzehoe/Münsterdorf: Unfall mit Verletzen

Itzehoe (ots) - Am 30. Dezember, gegen 12.50 Uhr, ereignete sich auf der Strecke von Itzehoe in Richtung Münsterdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 59 jährige Münsterdorferin fuhr mit ihrem Skoda in Richtung Itzehoe. In Höhe der langgezogenen Rechtskurve geriet sie in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen. In dem Fahrzeug saß ein Ehepaar mit Kind aus Hohenlockstedt. Die Familie und die Münsterdorferin verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden vorsorglich ins Klinikum Itzehoe gebracht. Die Straße musste für mindestens eine Stunde voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10 000 Euro. Als mögliche Unfallursache kommt Straßenglätte in Betracht.

Stefan Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell