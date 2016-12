POL-IZ: 161230.9 Brunsbüttel: Biker entzieht sich Verkehrskontrolle

Brunsbüttel (ots) - Donnerstagnachmittag hat sich ein Motorradfahrer in Brunsbüttel der Kontrolle durch die Polizei entzogen. Die Ermittlungen nach seiner Identität dauern an.

Um 15.40 Uhr beabsichtigte eine Streife in der Olof-Palme-Allee einen Biker zu kontrollieren, der mit überhöhter Geschwindigkeit das Gelände einer Tankstelle verließ. Aber anstatt auf die Anhaltezeichen der Beamten zu reagieren, gab der Verkehrsteilnehmer Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und verloren den Flüchtenden schließlich am Park an der Braake aus den Augen. Auf dem Weg dorthin streiften die Einsatzkräfte in der Kopernikusstraße mit ihrem Wagen einen Poller und zogen sich einen Schaden im Frontbereich zu.

Um wen es sich bei dem Motorradfahrer handelte und warum er flüchtete, ist bis jetzt nicht geklärt. Zeugen, die Angaben zu seiner Person machen können, sollten sich bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 602440 melden.

