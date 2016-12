POL-IZ: 161230.8 Heide: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Heide (ots) - Am 29. Dezember, gegen 21.35 Uhr, bemerkte ein Polizeibeamter auf seinem Weg nach Hause eine Schlägerei in der Friedrichstraße in Heide. Drei junge Südländer schlugen offensichtlich auf einen vierten jungen Mann ein. Der Polizist außer Dienst zog zunächst das Opfer aus dem Getümmel. Daraufhin flüchteten die drei Täter Richtung Süderstraße Weihnachtsmarkt. Der Ordnungshüter lief nun noch hinter den jungen Männern her - der Versuch, die Täter zu schnappen, war jedoch erfolglos. Auch das Opfer hatte sich inzwischen entfernt und war nicht aufzufinden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Geschehens und bittet diese, sich bei der Polizei in Heide unter 0481-94413 zu melden.

Stefan Hinrichs

