POL-IZ: 161230.5 Itzehoe: Aktuell: Zeugen nach Raub auf Spielhalle dringend gesucht!

Itzehoe (ots) - Nach dem Raub auf eine Spielhalle in Itzehoe am heutigen Vormittag laufen die Ermittlungen der Kripo auf Hochtouren. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich dringend bei der Polizei melden.

Gegen 09.20 Uhr betrat ein Maskierter den Spielcenter, der in einem Durchgang von der Straße Breite Straße zur Stiftstraße liegt. Unter Vorhalt einer Waffe erbeutete der Täter von der allein anwesenden Hallenaufsicht einen nicht geringen Bargeldbetrag. Mitsamt der Beute flüchtete der Mann in unbekannte Richtung - vermutlich eher nicht in die Fußgängerzone. Eine sofort groß angelegte Fahndung nach dem Räuber verlief leider negativ. Laut Angaben der Mitarbeiterin der Spielhalle hat es sich bei dem Täter um eine dunkel gekleidete Person von normaler Statur mit dunkler Maske gehandelt - sie sprach Deutsch mit Akzent. Wer Hinweise zu dem Flüchtigen geben kann oder wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich umgehend mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell