POL-IZ: 161230.3 Linden: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Linden (ots) - In der Nacht zu heute hat eine Heider Streife einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit seinem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Kurz nach 02.00 Uhr weckte ein Audi in der Lindener Hauptstraße die Aufmerksamkeit der Beamten, da sie wussten, dass der Fahrzeughalter keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Sie stoppten das Fahrzeug - am Steuer saß wie vermutet der Halter des Wagens, ein 59-Jähriger. Trotz auffällig geröteter Bindehäute gab der Insasse an, weder Alkohol noch Drogen zu sich genommen zu haben. Erst später auf dem Heider Revier räumte er den Konsum von Marihuana vor zwei Tagen ein. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb ein Beamter die Entnahme einer Blutprobe anordnete. Der Dithmarscher wird sich nun wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell