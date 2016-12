POL-IZ: 161230.2 Heide: Einbruch in Supermarkt

Heide (ots) - Eine anspringende Alarmanlage hat Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag offenbar gestört und in die Flucht geschlagen. Sie waren in einen Heider Supermarkt eingestiegen.

Gegen 02.45 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über eine Tür in den Markt im Fritz-Thiedemann-Ring ein und begaben sich dort von einem Vorraum aus in den eigentlichen Geschäftsbereich. Vermutlich verließen sie das Objekt fluchtartig wieder, als sie eine Alarmanlage auslösten. Ob die Täter Stehlgut mit sich nahmen, ist bis jetzt unklar. In jedem Fall aber richteten sie einen Sachschaden an, der sich auf etwa tausend Euro belaufen dürfte.

Wer Hinweise auf die Einbrecher geben kann oder wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

