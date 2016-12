POL-IZ: 161228.5 Glückstadt: Schmierfinken unterwegs - Zeugen gesucht!

Glückstadt (ots) - Vermutlich am Dienstagabend haben Sprayer in Glückstadt an zahlreichen Orten ihre unschöne Handschrift hinterlassen. Zeugen, die diese Machenschaften beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei melden.

Mindestens zehn Objekte versahen die Schmierfinken am gestrigen Abend mit hässlichen Kritzeleien und Buchstaben. Sie verwendeten überwiegend gelbe Sprühfarbe und verunstalteten mit dieser unter anderem Scheiben, Hauswände und Rolläden in der Innenstadt und einen historischen Waggon am Glückstädter Bahnhof. Die Beschädigungen dürften das Werk von Jugendlichen oder jungen Menschen gewesen sein - wer Hinweise zu ihnen geben kann oder wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04124 / 30110 melden.

Merle Neufeld

