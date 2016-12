POL-IZ: 161228.4 Krempe: Rucksack aus Auto entwendet!

Krempe (ots) - Sichtbar im Auto zurückgelassene Gegenstände können Diebe locken und zu einem Fahrzeugaufbruch animieren - so gewesen in der Nacht zum Dienstag in Krempe.

Ein Geschädigter hatte über Nacht seinen Fiat vor einem Haus in der Stiftstraße abgestellt. Offen sichtbar ließ der Mann einen Rucksack im Wagen zurück. Am Dienstagmorgen musste er dann feststellen, dass ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und sich den Rucksack gegriffen hatte. Der enthielt Bücher und eine E-Zigarette im Gesamtwert von etwa 170 Euro. Schon ärgerlich genug, aber hinzu kommen noch die Reparaturkosten, die sich auf mehr als 200 Euro belaufen dürften.

Um sich vor derartigen Taten zu schützen, sollten sie keine Wertgegenstände oder solche, die den Anschein erwecken, als wären sie welche, im Fahrzeug zurück lassen - auch nicht versteckt! Dies gilt auch für Navis, Handys und Haustürschlüssel - schon gar nicht in Verbindung mit Hinweisen auf die Wohnanschrift.

