POL-IZ: 161228.2 Eddelak: Diebstahl von zwei Motorrädern aus einer Garage

Eddelak (ots) - In den vergangenen Tagen haben Unbekannte aus einer Garage in Eddelak unter anderem eine Speedwaymaschine und ein Motocross-Kinderbike entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom vergangenen Sonntag, 12.00 Uhr, bis gestern, 16.00 Uhr, begaben sich Diebe in eine unverschlossene Garage auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße. Aus dem Inneren stahlen sie ein blau-silberfarbenes Motorrad von Jawa, der Motor war ausgebaut, die Maschine nicht zugelassen. Zudem nahmen die Täter ein KTM-Kinderbike in dunkelgrauer und schwarzer Farbe, einen Rahmen von Stuha für ein Speedwaymotorrad und anderes Zubehör mit. Wie der Abtransport des Stehlguts erfolgte, ist unklar. Täterhinweise gibt es bisher keine.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Fall geben können, sollten sich mit der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell