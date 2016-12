POL-IZ: 161228.1 Büsum: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Büsum (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht zu heute sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben könnte. Der war vermutlich mit einem VW Tiguan unterwegs.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Beschuldigte mit seinem Fahrzeug auf der Dithmarscher Straße in Büsum aus Richtung Friedrich-Paulsen-Straße kommend in Richtung Bundesstraße 203 unterwegs gewesen sein. Offenbar übersah er den Kreisverkehr im Verlauf der Kreisstraße 71, fuhr geradewegs über diesen hinweg und in den gegenüberliegenden Straßengraben. Auf der Fahrt jenseits der Fahrbahn beschädigte der Unbekannte mit seinem Auto eine Warnbake, ein Verkehrszeichen und das Buschwerk am Grabenrand. Im Anschluss an die Irrfahrt setzte er seinen Weg unbeirrt fort. Dass er ohne fremde Hilfe aus dem Graben herausgekommen ist, dürfte eher unwahrscheinlich sein. Vermutlich weist der Wagen nach dem Unfall erhebliche Schäden im Frontbereich auf. Es dürfte sich bei ihm um einen schwarzen VW Tiguan handeln - darauf deuten die aufgefundenen Fahrzeugteile hin.

Wer Hinweise auf den Unfallwagen oder seinen Fahrer geben kann, sollte sich bei der Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 melden.

