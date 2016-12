POL-IZ: 161227.4 Brunsbüttel: Wenn Zwei sich streiten...

Brunsbüttel (ots) - ...kann das für den Dritten unschön enden. So gewesen in der Nacht zum Montag, in der ein Streitschlichter sich in Brunsbüttel einen Schlag fing.

Um 0.40 Uhr waren zwei junge Männer in der Wurtleutetweute in einen Streit geraten, der zu eskalieren drohte. Um dies zu verhindern, fasste ein 20-Jähriger sich ein Herz und versuchte die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Leider war der gute Wille nicht von Erfolg gekrönt, denn der Schlichter erhielt stattdessen von einem der Aggressoren einen Faustschlag ins Gesicht. Den 30-jährigen Beschuldigten erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung, sondern möglicherweise hat er zudem einen Kumpel verloren - denn der Geschädigte war sein Bekannter. Da hilft nun vielleicht noch Kleine-Brötchen-Backen...

Merle Neufeld

