POL-IZ: 161227.2 Büsum: Unfall unter Alkoholeinfluss

Büsum (ots) - Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages hat sich in Büsum ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Wie sich herausstellte, stand der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Um 07.25 Uhr war ein 24-Jähriger in Begleitung eines 26-Jährigen auf der Bundesstraße 203 aus Richtung Heide kommend in Richtung Büsum unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Zusammenhang mit dem vorangegangenen Genuss von Alkohol übersah der Fahrzeugführer den Kreisverkehr im Verlauf der B 203, fuhr in diesen nach links ein, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und einen Erdwall, schleuderte über den Grünstreifen, Rad- und Gehweg und landete schließlich auf der anderen Seite des Kreisels wieder auf der zuvor befahrenen Straße. An dem Mercedes entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, die Insassen blieben unverletzt. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, war der junge Itzehoer angetrunken. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,07 Promille, auch sein Mitfahrer war nicht nüchtern. Eine Richterin ordnete bei dem Beschuldigten die Entnahme einer Blutprobe an, den Führerschein des Mannes behielten die Einsatzkräfte ein. Der 24-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten.

