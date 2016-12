POL-IZ: 161227.1 Rehm-Flehde-Bargen: Einbruch ohne Beute

Rehm-Flehde-Bargen (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Rehm-Flehde-Bargen zu einem Einbruch in ein Ferienhaus gekommen. Beute machten die Täter keine - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 12.00 Uhr, bis zum Heiligabend, 14.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus in der Bundesstraße 5. Im Inneren durchsuchten sie Betten und Schränke, stahlen jedoch nichts. Der Sachschaden, den die Eindringlinge anrichteten, ist eher gering.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell