POL-IZ: 161226.5 Wilster: 2,68 Promille sind auch für´s Radeln deutlich zu viel

Wilster (ots) - Die Erfahrung hat am 1. Weihnachtstag ein 36-Jähriger machen müssen, der in Wilster mit seinem Mountainbike verunglückte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten.

Um 18.40 Uhr war der Radler auf der Johann-Meyer-Straße in Richtung Bischofer Deich unterwegs. In Höhe der Hausnummer 10 stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Bus und prallte mit dem Kopf gegen die Heckscheib, so dass diese zersprang. Der Zweiradfahrer verletzte sich am Kopf schwer, ein zur Hilfe geeilter Mann versorgte den Verunglückten bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungskräften. Ein bei dem uneinsichtigen und aggressiven Radler durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Ein Beamter ordnete darauf die Entnahme einer Blutprobe an, die später im Krankenhaus durchgeführt wurde.

An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, das Fahrrad blieb allem Anschein nach unbeschädigt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell