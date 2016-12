POL-IZ: 161223.1 Bunsoh: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bunsoh (ots) - Nach ersten Ermittlungen durch die Polizei in Albersdorf, ist der Fahrzeugführer eines weißen VW-T4 Busses am 23.12.2016, um 08:00 Uhr, auf der Albersdorfer Straße, aus Richtung Bunsoh kommend, in Richtung L 149 gefahren. In einer leichten Rechtskurve habe der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Verkehrszeichenträger und fuhr anschließend in den Graben. Ohne die Polizei zu informieren entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

Da diese Strecke sehr stark befahren wird, hofft die Polizei, dass der Unfall beobachtet wurde. Die Polizei bittet darum, dass sich etwaige Zeugen bei der Polizeistation in Albersdorf unter der Telefonnummer: 04835-310 melden.

Peter Berndt

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell