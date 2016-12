POL-IZ: 161221.3 Kremperheide: Einbruchsversuch in Fleischereigeschäft

Kremperheide (ots) - Bei einem versuchten Einbruch in ein Fleischwarengeschäft haben Unbekannte in der Nacht zu heute einen nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. In der Zeit von Dienstag, 22.30 Uhr, bis heute, 05.30 Uhr, machten sich Einbrecher an den Schiebetürelementen der des Ladens in der Kremperheider Dorfstraße zu schaffen, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Das Vorhaben misslang und die Täter entfernten sich ohne Beute. Der Sachschaden, den sie allerdings anrichteten, dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell