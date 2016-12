POL-IZ: 161221.2 Itzehoe: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Itzehoe (ots) - Dienstagabend hat eine Streife in Itzehoe eine Dithmarscherin aus dem Verkehr gezogen, weil diese unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein am Steuer ihres Fahrzeugs saß. Um 20.50 Uhr überprüften die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Adenauerallee die Fahrerin eines Skodas. Nachdem die 22-Jährige den Polizisten alle gewünschten Papiere bis auf den Führerschein ausgehändigt hatte, räumte sie auf Nachfrage ein, diesen in der Vergangenheit abgegeben zu haben - den Grund hierfür wollte die junge Frau nicht nennen. Im Gespräch mit der Dithmarscherin bemerkten die Einsatzkräfte einige körperliche Anzeichen bei der Fahrzeugführerin, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum schließen ließen. Ein darauf durchgeführter Drogenschnelltest lieferte ein positives Ergebnis. Die 22-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und wird sich nun wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen. Die Fahrzeugschlüssel der Beschuldigten behielten die Beamten erst einmal ein.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell