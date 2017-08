POL-HEF: "Good news!" von der Polizei / Medienmeldung von Dienstag, 08. August 2017

Bad Hersfeld (ots) - BEBRA - "Ehrlich währt am längsten!". So oder ähnlich dachte wohl ein Mann aus Wanfried, der am frühen Dienstagmorgen (08.08.) auf der Treppe einer Bäckerei in Bebra eine Geldbörse fand. Anstatt diese nämlich samt dem darin befindlichen Bargeld zu behalten, brachte der 25-Jährige es zur Polizeistation nach Rotenburg. Dort konnten die Polizistinnen und Polizisten Dank des Personalausweises, der sich ebenfalls im Portemonnaie befand, schnell die Anschrift der Besitzerin ermitteln. Noch am Morgen statteten sie der 14 Jahre alten Schülerin aus Ronshausen einen Besuch ab und erfreuten sie mit ihrem "Mitbringsel". Da der Finder des Portemonnaies sogar ausdrücklich auf einen Finderlohn verzichtet hatte, bleibt, ihm für sein beispielhaftes und vorbildliches Verhalten zu danken.

