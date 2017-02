POL-HEF: 54-jähriger Mann musste nach Beleidigungen von Passanten in Fußgängerzone Alkoholrausch bei Polizei ausschlafen

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. Die Polizei in Bad Hersfeld ermittelt gegen einen 54-jährigen Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg wegen des Verdachts der sexuellen Beleidigung. Zeugen hatten bei der Polizei am Donnerstagnachmittag (02.02.), gegen 17.00 Uhr, angerufen und mitgeteilt, dass ein Mann in der Weinstraße, Fußgängerzone von Bad Hersfeld, Passanten anpöbeln und laut herum schreien würde. Der Mann konnte wenig später auch von einer Funkstreife angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er zudem noch eine Stadtführung gestört. Neben Pöbeleien und lautem Herumschreien hatte er den Reisverschluss seiner Hose geöffnet und lief so hinter dem Stadtführer her. Dabei fasste er sich noch mehrmals in den Bereich seines Geschlechtsteils. Der Mann stand mit 2,61 (Atemalkoholtest) erheblich unter Alkoholeinfluss. Er würde vorläufig festgenommen. Seinen Rausch musste er dann in einer Zelle im Gewahrsamsbereich der Polizei ausschlafen.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell