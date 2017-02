POL-HEF: Keine Geschwindigkeitsüberschreitungen von Polizei an Bebraner Schule festgestellt

Bad Hersfeld (ots) - BEBRA. In unregelmäßigen Abständen kontrolliert die Polizei den Durchgangsverkehr von Kraftfahrzeugen vor Schulen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. So auch am Donnerstagmittag (02.02.17) in der Kerschensteiner Straße, in Höhe der Brüder-Grimm-Schule. Erfreulicher Weise konnten von den Polizeibeamten keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Erlaubt sind dort 50 km/h.

