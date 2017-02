POL-HEF: Türkisfarbener Rollencontainer mit Alu- und VA-Stahlschrott im Wert von ca. 12.000,- Euro gestohlen

Bad Hersfeld (ots) - BEBRA. Am Donnerstagabend (02.02.), gegen 21.00 Uhr, wurde im Gewerbegebiet Justus-Liebig-Straße ein Rolltor einer Firma zur Verwertung von Altmetall gewaltsam aufgebrochen. Vom Gelände der Firma wurde ein türkisfarbener Rollencontainer mit ca. 30 Kubikmetern Schrott im Wert von ca. 12.000,- Euro gestohlen. Es handelt sich um Alu- und VA-Stahlschrott. Der Rollencontainer wurde vermutlich durch einen von den Tätern mitgebrachten Lkw aufgeladen. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

