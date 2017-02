POL-HEF: Lack eines grünen Pkw zerkratzt / 1.000,- Euro Sachschaden

Bad Hersfeld (ots) - ALHEIM-HEINEBACH. Am Dienstag (31.01.), zwischen 10.50 Uhr und 15.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten in der Straße Am Minnstück der Lack eines grünen Mazda, Typ 2, mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1.000,- Euro. Die Polizei in Rotenburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell